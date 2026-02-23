Зеленский устроил истерику из-за «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале призвал НАТО обратить внимание на угрозу со стороны российского «Орешника». Так глава государства прокомментировал размещение ракетного комплекса на территории Белоруссии.

На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угроз, — написал президент.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что применение «Орешника» в начале января произвело впечатление в Европе и напомнило европейским лидерам о необходимости диалога с Россией. По его мнению, достижение стабильности в регионе невозможно без участия Москвы.

До этого военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что выделенные в США средства на создание ракеты для гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle, который является аналогом «Орешниа», были фактически растрачены. Нужно, чтобы изделие маневрировало и точно попадало в цель, а еще его нужно контролировать, что не очень получается у американцев, добавил он.