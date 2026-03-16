В Госдуме предложили создать единый центр розыска пропавших участников СВО

В России необходимо создать единый федеральный центр обработки данных о пропавших без вести участниках СВО, который объединит информацию из всех ведомств для помощи семьям бойцов, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. Парламентарий отметил, что сейчас родственники вынуждены самостоятельно «обивать пороги множества инстанций», годами оставаясь в неведении.

Проблема установления судьбы без вести пропавших бойцов остается острой. Семьи месяцами, а иногда и годами находятся в мучительном неведении, не зная, жив ли их близкий. Сейчас информация рассредоточена по множеству ведомств, родственники вынуждены обивать пороги инстанций, и часто безрезультатно. Предлагаю создать единый федеральный центр обработки данных о пропавших без вести, который будет аккумулировать сведения из всех источников. Каждой семье необходимо предоставлять актуальный статус на «Госуслугах». Кроме того, таким семьям должен назначаться персональный куратор из числа соцработников или психологов, чтобы люди не чувствовали себя брошенными в информационном вакууме, — пояснил Панеш.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что более 10,6 тыс. членов семей участников спецоперации получили гуманитарную помощь в 2025 году при содействии аппарата уполномоченного по правам человека. По ее словам, тематика обращений от родственников бойцов самая разнообразная, чаще всего люди пытаются установить судьбу тех, кто числится без вести пропавшим.