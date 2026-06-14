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14 июня 2026 в 14:03

Путин пожелал удачи российским бойцам под Запорожьем

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин пожелал удачи российским бойцам, которые продвигаются к Запорожью, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Во время встречи в Кремле с участниками СВО глава государства узнал о продвижении группировки войск «Днепр» к этому городу.

Удачи вам, — сказал бойцу Путин во время общения.

Ранее российские военные вышли на северо-западные окраины города Красный Лиман. По информации Минобороны, они ведут активные наступательные действия в Заводском районе и садоводческом товариществе.

Также сообщалось, что Киев приступил к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки из-за продвижения ВС РФ в Константиновке. Предположительно, эти предприятия перенесли на Западную Украину.

До этого Путин заявил, что российские войска сохраняют стратегическое преимущество в зоне специальной военной операции и продолжают продвигаться вперед. Кроме того, лидер РФ на совещании о развитии новых регионов добавил, что противник не способен сдержать наступление ВС России и вынужден прибегать к террористическим методам ведения боевых действий. Также он добавил, что продвижение ВС РФ наблюдается на всех направлениях в зоне проведения СВО.

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