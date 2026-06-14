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14 июня 2026 в 12:40

Киев пошел на эвакуацию из-за продвижения ВС России

ВС России вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Продвижение ВС РФ в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Предположительно, их перенесут на Западную Украину.

Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину, — сказали в военном ведомстве.

Ранее командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным Яриус сообщил, что украинское командование сомневалось в успешном окружении в Константиновке, которое установили штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск ВС России. Командование ВСУ не верило в возможность того, что российские силы смогли взять город в котел.

До этого в Константиновке на территории ДНР Вооруженные силы России освободили 172 здания и уничтожили до 40 украинских военнослужащих. Также в ведомстве заявили, что ВСУ потеряли танк Leopard 2, произведенный в Германии.

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