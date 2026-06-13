За прошедшие сутки в Константиновке на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили 172 здания и уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Также в ведомстве заявили, что ВСУ потеряли танк Leopard 2, произведенный в Германии.

За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, — говорится в сообщении.

Штурмовые группы 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса продолжают продвижение в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Подразделения действуют в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и успешно вышли на ее северо-восточные окраины. Уличные бои ведут штурмовые подразделения Южной группировки войск.