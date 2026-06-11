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11 июня 2026 в 18:21

Российские военные выбили ВСУ с востока Константиновки

Российские военные взяли под контроль восточную часть Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и успешно вышли на ее северо-восточные окраины, сообщили в Минобороны РФ. Уличные бои ведут штурмовые подразделения Южной группировки войск.

Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия, по его словам, направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности. Минобороны не комментировало эту информацию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». В российских силовых структурах отметили, что этот шаг позволил расширить полосу безопасности на этом участке фронта.

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