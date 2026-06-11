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11 июня 2026 в 12:15

Раскрыто значение освобождения Охримовки в Харьковской области

Взятая под контроль Охримовка считалась основным укрепрайоном ВСУ под Волчанском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Взятый под контроль населенный пункт Охримовка считался основным укрепрайоном Вооруженных сил Украины под Волчанском в Харьковской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, теперь полоса безопасности стала значительно шире.

Взятие под контроль села Охримовка существенно расширяет полосу безопасности на данном участке фронта. Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района после освобождения «северянами» райцентра, — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии сломили сопротивление 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В боях также отличились российские операторы дронов, артиллеристы и подразделения РХБЗ группировки «Север». Они уничтожили логистику противника и существенно поддержали штурмовые группы, добавил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

До этого стало известно, что штурмовые подразделения группировки войск «Север» освободили село Шевченко в Харьковской области. Бойцы выбили последние группы украинских солдат из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

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