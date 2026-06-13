Путин лично озвучил последние новости с СВО Путин: ВС России удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед

Российские войска сохраняют стратегическое преимущество в зоне специальной военной операции и продолжают продвигаться вперед, заявил президент Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля в МАКСе, лидер РФ на совещании о развитии новых регионов добавил, что противник не способен сдержать наступление ВС России и вынужден прибегать к террористическим методам ведения боевых действий. Также он добавил, что продвижение ВС РФ наблюдается на всех направлениях в зоне проведения СВО.

Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям, — указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что ВСУ наращивают применение беспилотников самолетного типа с целью расколоть российское общество, По его словам, достичь этих целей противнику не удастся.

Также глава страны сообщал, что Россия будет усиливать ответные удары, чтобы лишить противника желания атаковать гражданские объекты. Как подчеркнул президент, украинская сторона делает ставку на беспилотники самолетного типа, стремясь причинить экономический урон.