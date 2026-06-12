Путин раскрыл, с какой целью ВСУ расширяют использование БПЛА

Украинская армия расширяет использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести экономический ущерб, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, опубликованным на сайте Кремля, ВСУ не достигнут своей цели.

Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача — это внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится, — сказал глава государства на встрече с участниками СВО.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что вооруженные силы Украины нанесли удары по зданию городской администрации и государственным флагам в городе в День России и в день рождения Энергодара. В результате атак пострадавших не было.

До этого сообщалось, что город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар обесточен уже вторые сутки. По информации местной администрации, электричество отсутствовало из-за ударов ВСУ по энергосистеме региона.