Российский город сидит в потемках вторые сутки из-за атак ВСУ

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар обесточен уже вторые сутки, сообщили РИА Новости в местной администрации. По информации мэрии, электричество отсутствует из-за ударов ВСУ по энергосистеме региона.

Город обесточен уже более суток, — рассказали в администрации.

Ранее стало известно, что внешнее энергоснабжение было полностью отключено на Запорожской атомной электростанции. Масштабный сбой произошел из-за того, что критически важная инфраструктура потеряла связь с основной питающей сетью. Радиационный фон на всей территории объекта и вокруг него остается в пределах естественной нормы.

До этого беспилотники ВСУ атаковали территории «Тепловодоканала» в Энергодаре Запорожской области. Как сообщил мэр города Максим Пухов, Киев целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан. В результате атаки были повреждены четыре легковых автомобиля.