Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 11:26

Российский город сидит в потемках вторые сутки из-за атак ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен вторые сутки из-за атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар обесточен уже вторые сутки, сообщили РИА Новости в местной администрации. По информации мэрии, электричество отсутствует из-за ударов ВСУ по энергосистеме региона.

Город обесточен уже более суток, — рассказали в администрации.

Ранее стало известно, что внешнее энергоснабжение было полностью отключено на Запорожской атомной электростанции. Масштабный сбой произошел из-за того, что критически важная инфраструктура потеряла связь с основной питающей сетью. Радиационный фон на всей территории объекта и вокруг него остается в пределах естественной нормы.

До этого беспилотники ВСУ атаковали территории «Тепловодоканала» в Энергодаре Запорожской области. Как сообщил мэр города Максим Пухов, Киев целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан. В результате атаки были повреждены четыре легковых автомобиля.

Регионы
Запорожская область
Энергодар
атаки ВСУ
отключение света
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России: силы ПВО уничтожили 798 украинских дронов за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка
Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей
Раскрыто число пострадавших полицейских за второй день протестов в Белфасте
Стало известно, какую окрошку больше всего любят россияне
Ильиновка, Торское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 июня
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.