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11 июня 2026 в 08:54

Запорожская АЭС была полностью обесточена

Запорожская АЭС сообщила об экстренном переходе на дизельное питание

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Внешнее энергоснабжение было полностью отключено на Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-службе ЗАЭС в Telegram-канале. Масштабный сбой произошел из-за того, что критически важная инфраструктура потеряла связь с основной питающей сетью. Радиационный фон на всей территории объекта и вокруг него остается в пределах естественной нормы.

Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером, — отметили в пресс-службе.

Сразу после этого все действующие энергоблоки атомного объекта были оперативно переведены на аварийное питание. Для поддержания стабильной работы систем жизнеобеспечения на площадке штатно запустились мощные резервные дизель-генераторы.

Ранее Россия выразила сожаление из-за позиции МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской станции. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов констатировал, что в агентстве так и не не фиксируют нарушения пяти принципов безопасности со стороны Украины.

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