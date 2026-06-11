Запорожская АЭС была полностью обесточена Запорожская АЭС сообщила об экстренном переходе на дизельное питание

Внешнее энергоснабжение было полностью отключено на Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-службе ЗАЭС в Telegram-канале. Масштабный сбой произошел из-за того, что критически важная инфраструктура потеряла связь с основной питающей сетью. Радиационный фон на всей территории объекта и вокруг него остается в пределах естественной нормы.

Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером, — отметили в пресс-службе.

Сразу после этого все действующие энергоблоки атомного объекта были оперативно переведены на аварийное питание. Для поддержания стабильной работы систем жизнеобеспечения на площадке штатно запустились мощные резервные дизель-генераторы.

Ранее Россия выразила сожаление из-за позиции МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской станции. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов констатировал, что в агентстве так и не не фиксируют нарушения пяти принципов безопасности со стороны Украины.