ВСУ пытались оставить без воды тысячи жителей российского города Мэр Пухов: ВСУ с помощью БПЛА атаковали «Тепловодоканал» в Энергодаре

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали территории «Тепловодоканала» в Энергодаре Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале. Он отметил, что Киев целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан.

Сегодня в 13:20 ВСУ с применением двух дронов нанесли удар по «Тепловодоканалу», — написал глава города.

В результате атаки были повреждены четыре легковых автомобиля. Пухов добавил, что удары по критической инфраструктуре города продолжаются.

До этого пять человек, среди которых 13-летний подросток, получили ранения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в городе Днепрорудном Запорожской области. У всех пострадавших осколочные ранения разной степени тяжести.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что семидесятитрехлетний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения и ожог в результате атаки ВСУ на село Илек Беловского района. Ранения пришлись на левые плечо, предплечье, бедро и голень.