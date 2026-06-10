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10 июня 2026 в 16:51

Пенсионер пострадал при атаке ВСУ в российском регионе

Хинштейн: мужчина ранен при атаке ВСУ в селе Илек Курской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Семидесятитрехлетний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения и ожог в результате атаки Вооруженных сил Украины в селе Илек Беловского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. Глава области уточнил, что ранения пришлись на левые плечо, предплечье, бедро и голень, также зафиксирован ожог левого плеча.

Еще одна атака сегодня в селе Илек Беловского района. Ранен 73-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения левых плеча, предплечья, бедра, голени и ожог левого плеча, — написал Хинштейн.

Он отметил, что пострадавшему в данный момент оказывают первую помощь. Губернатор добавил, что мужчину готовят к эвакуации в Курск для дальнейшего лечения.

Ранее Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 127 раз обстреляли из артиллерии районы Курской области, 142 украинских беспилотника были сбиты. По его словам, погибших в результате атак нет.

Прежде семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.

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Александр Хинштейн
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