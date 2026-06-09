Семь россиян получили ранения при атаках ВСУ на один из регионов за сутки

Семь россиян получили ранения при атаках ВСУ на один из регионов за сутки Семь жителей Белгородской области пострадали при атаках ВСУ на регион за сутки

Семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области, сообщил в мессенджере МАКС врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.

В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах получили ранения семь человек. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Медики оказывают всю необходимую помощь, — отметил он.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.