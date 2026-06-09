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09 июня 2026 в 09:39

Семь россиян получили ранения при атаках ВСУ на один из регионов за сутки

Семь жителей Белгородской области пострадали при атаках ВСУ на регион за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области, сообщил в мессенджере МАКС врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.

В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах получили ранения семь человек. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Медики оказывают всю необходимую помощь, — отметил он.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

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