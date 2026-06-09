Хинштейн рассказал о масштабных обстрелах Курской области Хинштейн: ВСУ 127 раз обстреляли районы Курской области за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 127 раз обстреляли из артиллерии районы Курской области, 142 украинских беспилотника были сбиты, сообщил в МАКСе губернатор Александр Хинштейн. По его словам, погибших в результате атак нет.

Всего в период с 09:00 [мск] 8 июня до 09:00 [мск] 9 июня сбиты 142 вражеских беспилотника различного типа. 127 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 6 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. Погибших нет, — написал Хинштейн.

В Курске обломками дронов посекло семь окон административного здания и повредило два автомобиля. В селе Калиновка Хомутовского района осколки повредили забор, фасад и окна частного дома, а также один автомобиль. В селе Большенизовцево Рыльского района пострадал трактор.

Ранее семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.