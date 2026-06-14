Семья из России потеряла деньги из-за ошибки нейросети Россияне полетели в Македонию без визы по совету ChatGPT и застряли в аэропорту

Многодетный российский турист по ошибочному совету ChatGPT отправился с семьей в Северную Македонию без визы, сообщает Telegram-канал SHOT. В конечном итоге пограничники не пропустили их в страну из-за отсутствия соответствующих документов.

Отмечается, что житель Краснодара вместе с женой и тремя дочками устроил летний тур по Евразии. Им удалось побывать в Грузии и Турции, после чего они решили отправиться на Балканы. Вместо проверки информации на сайте посольства мужчина спросил у нейросети, нужна ли виза для поездки в Северную Македонию. Искусственный интеллект ответил, что такой документ не потребуется.

В одном из турецких аэропортов таможенники запросили у семьи визу. Турист попытался убедить сотрудницу, ссылаясь на переписку с ChatGPT, однако женщина предъявила ему официальное постановление, согласно которому для поездки в Северную Македонию с 15 марта 2022 года необходима шенгенская виза. По словам мужчины, он потратил на билеты в общей сложности 50 тыс. руб. В итоге семья отправилась в Боснию и Герцеговину, где виза не требуется.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил об угрозе со стороны искусственного интеллекта в книжной сфере. По его словам, важно контролировать использование нейросетей, иначе под угрозой окажется авторское право.