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14 июня 2026 в 08:28

«Большая засада»: Степашин заявил о серьезной проблеме в сфере ИИ

Степашин заявил об угрозе со стороны ИИ в книжной сфере

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Использование искусственного интеллекта в книжной сфере необходимо поставить под контроль, иначе авторское право окажется под угрозой, заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин в разговоре с РИА Новости. По его словам, контроль над применением ИИ в литературе — обязательное условие.

Искусственный интеллект — очень большая засада. Он должен способствовать (развитию сферы, — NEWS.ru), но не управлять, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что нейросеть Claude начнет запрашивать у российских пользователей паспортные данные и селфи, а в ряде случаев передавать их властям США и других стран. Это закреплено в обновленной политике конфиденциальности компании Anthropic.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что запрет на использование иностранных нейросетей в России не планируется, соответствующих норм в законопроекте об искусственном интеллекте нет. По словам Григоренко, действующее регулирование направлено на стимулирование спроса на отечественные разработки.

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