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08 июня 2026 в 16:54

Вице-премьер ответил на вопрос о запрете иностранного ИИ

Вице-премьер Григоренко: иностранный ИИ в России запрещать не будут

Дмитрий Григоренко Дмитрий Григоренко Фото: kremlin.ru
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Вопрос о введении запрета на использование иностранных нейросетей в России не рассматривается, соответствующих положений в законопроекте об искусственном интеллекте нет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2026. По его словам, которые передает РИА Новости, цель текущего регулирования состоит в стимулировании спроса и разработки российских решений.

Что касается искусственного интеллекта — мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим, — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет, — пояснил Григоренко.

Он отметил, что именно российские решения должны применяться в госсекторе и критической инфраструктуре. В том числе с этой целью ведется подготовка национального плана по внедрению технологий на базе ИИ.

Ранее сообщалось, что мошенники активно используют интерес россиян к новым технологиям и обещают быстрый заработок на инвестициях в ИИ-компании, обучении работе с нейросетями или удаленном трудоустройстве AI-специалистом. На деле такие предложения чаще всего оказываются способом украсть деньги или личные данные.

Власть
Дмитрий Григоренко
Россия
нейросети
искусственный интеллект
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