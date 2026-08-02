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02 августа 2026 в 07:02

В РАН оценили туристический потенциал России

Онищенко: в РФ не в полной мере используется доступный рекреационный потенциал

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Оздоровительные и туристические возможности России в данный момент задействованы далеко не полностью, заявил в разговоре с ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, на фоне растущего интереса к внутреннему туризму сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих развитие отрасли.

У нас не была развита инфраструктура — наследие, которое мы получили от Советского Союза, было, так сказать, не современное. Но в советское время мы были закрытой страной <…>, а когда открылись другие страны, люди стали отдавать предпочтение им, — объяснил Онищенко.

Сейчас в России реализуются национальные программы по развитию внутреннего туризма, однако качество предоставляемых услуг пока уступает зарубежным аналогам, заметил эпидемиолог. Особенно это касается лечебно-восстановительного направления, которое востребовано людьми после тяжелых болезней и операций.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что инфраструктура внутри страны постепенно модернизируется. Параллельно с этим необходимо информировать граждан о доступных и качественных вариантах отдыха в России, демонстрируя их разнообразие, экономическую выгоду и безопасность.

Ранее Онищенко обратил внимание, что россиянам лучше не выбирать для отпуска регионы, посещение которых обязывает ставить прививки от экзотических болезней. По его мнению, такой отдых не оправдан.

Общество
Россия
Геннадий Онищенко
туризм
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