В РАН оценили туристический потенциал России Онищенко: в РФ не в полной мере используется доступный рекреационный потенциал

Оздоровительные и туристические возможности России в данный момент задействованы далеко не полностью, заявил в разговоре с ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, на фоне растущего интереса к внутреннему туризму сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих развитие отрасли.

У нас не была развита инфраструктура — наследие, которое мы получили от Советского Союза, было, так сказать, не современное. Но в советское время мы были закрытой страной <…>, а когда открылись другие страны, люди стали отдавать предпочтение им, — объяснил Онищенко.

Сейчас в России реализуются национальные программы по развитию внутреннего туризма, однако качество предоставляемых услуг пока уступает зарубежным аналогам, заметил эпидемиолог. Особенно это касается лечебно-восстановительного направления, которое востребовано людьми после тяжелых болезней и операций.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что инфраструктура внутри страны постепенно модернизируется. Параллельно с этим необходимо информировать граждан о доступных и качественных вариантах отдыха в России, демонстрируя их разнообразие, экономическую выгоду и безопасность.

Ранее Онищенко обратил внимание, что россиянам лучше не выбирать для отпуска регионы, посещение которых обязывает ставить прививки от экзотических болезней. По его мнению, такой отдых не оправдан.