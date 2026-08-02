Жара в Москве, шквалы ветра в Питере: погода в двух столицах 3–9 августа

Жара в Москве, шквалы ветра в Питере: погода в двух столицах 3–9 августа

Начало августа в обеих российских столицах стартует с сухой и по-настоящему летней погоды. Однако к концу рабочей недели в Москву и Санкт-Петербург придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и заметное похолодание. Подробный прогноз для NEWS.ru подготовил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 3 по 9 августа

В начале недели столичный регион окажется во власти антициклона. С понедельника по четверг включительно существенных дождей не прогнозируется. Дневная температура с 3 по 6 августа будет колебаться в пределах 23–25 градусов, однако в отдельные часы столбики термометров могут подняться до 28–30. Ночные показатели в центре мегаполиса составят 18–20, в Подмосковье — 13–18.

В ночь с четверга на пятницу регион пересечет холодный фронт. Уже 7 августа он принесет затяжные дожди и резко собьет дневную температуру до 14–17 градусов, ночью ожидается 12–14. В субботу похолодает еще сильнее: в ночные часы столбики опустятся до 9–11, а по области местами — до 6. Однако уже днем в выходные начнется возвращение тепла: воздух прогреется до 18–23, в ночь на воскресенье — до 11–13 градусов. Осадки вероятны лишь 8 августа, причем небольшие, а в последний день недели дожди маловероятны, лишь локально возможны кратковременные капли в области.

Атмосферное давление в понедельник составит около 750 миллиметров ртутного столба, к четвергу упадет до 739, а затем вновь поднимется до 745.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ветер в понедельник, вторник и четверг будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 1–3 метра в секунду. В среду его порывы усилятся до 2–7 метров. А в пятницу, с приходом циклона, ветер сменит направление на северо-западное и разгонится до 6–11, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Какая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге с 3 по 9 августа

В Северной столице первые три дня недели также пройдут без осадков, и лишь в четверг местами возможен слабый дождь. Днем с 3 по 6 августа воздух прогреется до 20–25 градусов, а ночи будут прохладнее — 11–16.

В пятницу погода резко испортится: начнутся дожди и дневная температура опустится до 17–20 градусов. Ночью ожидается 11–13. Зато суббота и воскресенье порадуют преимущественно сухой погодой: днем 20–22, ночью 10–15.

Давление в течение рабочей недели будет стабильно высоким — в пределах 758–761 миллиметра ртутного столба.

Ветер в начале недели — западный, слабый, 1–4 метра в секунду. В среду он сменится на восточный (2–5 метра), а в четверг — пятницу — на северо-западный, усиливаясь до 7 метров. Особое внимание: 6 августа в районе Финского залива возможны шквалистые порывы до 15–20 метров в секунду.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Каким будет август в целом в Москве и Петербурге

По данным Гидрометцентра, август в Москве и на большей части европейской территории России будет теплее климатической нормы, причем аномальное тепло распространится почти до Урала.

Согласно прогнозу ИА «Метеоновости», первая половина месяца будет особенно жаркой: в начале недели температура может достигать 28 градусов, и лишь ближе к сентябрю начнется постепенное снижение.

Однако ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец придерживается иной точки зрения. По его словам, сильной жары в августе не будет: дневная температура останется в пределах нормы (+21,5), а ночная — около 12 градусов. При этом осадки могут превысить норму на 10–20% (норма для столицы — 78 мм).

В Санкт-Петербурге август, напротив, прогнозируется существенно теплее обычного, хотя в первые выходные жара не ожидается: не выше 23 днем и 12–13 ночью.

Какие аномалии возможны в последний месяц лета

Климатолог Михаил Семенов отмечает, что август — традиционно переломный месяц и он может преподнести сюрпризы. «Согласно текущим прогнозам, активная грозовая деятельность весьма вероятна. Возможны шквалистые усиления ветра, и я бы не исключал даже смерчей и ураганов — конец лета всегда был периодом погодной нестабильности», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

По его оценкам, август в Центральной России станет месяцем резких контрастов. Первая декада еще порадует по-летнему жаркой погодой, но в середине месяца атлантические циклоны начнут вытеснять теплый воздух. Дневная температура может снизиться до 18–20 градусов, ночи станут прохладнее (+13), а затяжные дожди с порывистым ветром станут частыми гостями.

К концу августа погода постепенно стабилизируется. По словам Семенова, воздух вновь начнет прогреваться до 20–26, а в солнечные дни — до 27–30. Ночи станут прохладнее, зато появятся ясные периоды. Эксперт ожидает, что последняя неделя лета порадует москвичей комфортной «бархатной» погодой.

Где в России август станет самым непредсказуемым

В Гидрометцентре России NEWS.ru сообщили, что средняя месячная температура выше нормы ожидается на Алтае, в Тыве, на большей части Якутии, севере Хабаровского края и западе Магаданской области.

Избыток осадков наиболее вероятен в северо-восточных районах Северо-Западного округа, в Северо-Кавказском федеральном округе, на юге Приволжья, в Амурской области, отдельных районах Хабаровского края, на юге Магаданской области, Камчатке и Сахалине.

При этом дефицит влаги прогнозируется в Архангельской области, на северо-востоке Красноярского края, а также в западных и центральных районах Якутии. А вот на востоке Северо-Западного округа и на севере Урала температура, напротив, будет ниже, чем в августе прошлого года.

Читайте также:

Палящий зной, ливни, смерчи, ураганы: прогноз погоды на август в РФ

Бабье лето, мощные ливни и холодные ночи: погода в Москве в сентябре

Сильные снегопады, метели и холод до –18 градусов: погода в Москве зимой

Атлантические циклоны, метели и ночные морозы: погода в Москве зимой

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить