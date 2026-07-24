Названо самое «мокрое» место в России летом Село Аян в Хабаровском крае стало самым дождливым местом за лето

Село Аян в Хабаровском крае стало самым дождливым местом в России этим летом, сообщает Telegram-канал SHOT. С начала летнего сезона в этом селе на берегу Охотского моря выпало 466 мм осадков. Этот показатель оказался почти в два раза выше, чем в крупных городах страны.

На втором месте оказался Екатеринбург, где было зафиксировано 360 мм осадков, третье место занял Туринск в Свердловской области. Там выпало 340 мм осадков дождя. В список самых «мокрых» городов России также вошли Златоуст в Челябинской области (339 мм), Посьет в Приморском крае (330 мм), Софийск в Хабаровском крае (303 мм), Тюмень (250 мм), Калининград (249 мм), Пермь (223 мм) и Нерчинский завод в Забайкальском крае (221 мм).

Ранее в Тюменском муниципальном округе ввели режим повышенной готовности из-за локальных подтоплений, вызванных продолжительными дождями и подъемом уровня воды. Известно, что особое внимание уделено населенным пунктам, расположенным в поймах рек.

До этого в Свердловской области из-за паводка за сутки подтопило 218 домов. Кроме того, уточняется, что почти 10 мостов также оказались затоплены.