Бывший дипломат раскрыл, как обстоят дела со свободой слова в Британии Экс-дипломат Мюррей: в Великобритании практически не осталось свободы слова

В Великобритании практически исчезла свобода слова, заявил бывший британский посол в Узбекистане, шотландский активист Крейг Мюррей. По его словам, которые приводит РИА Новости, перечень тем, за которые можно попасть в тюрьму, постоянно расширяется.

Я думаю, что в Великобритании практически не осталось свободы слова. Список того, что нельзя говорить без риска оказаться в тюрьме, становится все длиннее и длиннее, — рассказал Мюррей.

Он отметил, что британский парламент уже рассматривает законопроект, который вводит уголовную ответственность за получение информации от государственных органов из стран, признанных «враждебными», — Россия входит в их число. Согласно проекту, любое получение сведений от российских властей будет караться сроком до 14 лет.

Это очень пугает. Мы живем в страшное время, когда не знаешь, кого из твоих друзей сегодня арестуют. <…> Я не знаю, когда снова придут за мной и вновь арестуют меня, но я почти уверен, что рано или поздно это произойдет, — заключил он.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона касательно вопроса поддержки Киева. Эти слова прозвучали перед встречей политика с президентом Украины Владимиром Зеленским.