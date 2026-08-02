Подкормка, обрезка после сбора урожая: какие работы делать в саду в августе

В августе дачникам предстоит много работы. После сбора урожая растения нуждаются в обрезке и подкормке. В последний месяц лета на участке много вредителей, и культуры нужно защищать. Список необходимых работ в саду в августе — в материале NEWS.ru.

Какие ветки обрезать у смородины и малины в августе

В августе садоводу необходимо уделить внимание плодовым культурам, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Она напомнила, что май 2026 года был без заморозков, поэтому в последний месяц лета сад принесет богатый урожай плодов и ягод.

«Все наши яблони, груши усыпаны плодами и нуждаются в подпорках для того, чтобы не было разлома веток. Уделяем внимание смородине. Как только урожай собрали, я советую не затягивать с обрезкой, не откладывать ее на сентябрь, поскольку в сентябре дел лишь прибавится, уже будет акцент на подготовке к зиме. И черная смородина нуждается в обрезке сразу после сбора урожая», — рассказала садовод.

Самойлова подчеркнула, что вырезаются старые ветви черного цвета. Ошибиться тут сложно: молодые побеги имеют кору светло-коричневого и коричневого оттенка. Ветки черной смородины стареют через два года, после чего перестают плодоносить. Поэтому необходимо проводить кардинальную обрезку, предупредила садовод. Все остальные виды смородины не нуждаются в такой радикальной обрезке: у них удаляют только те ветки, что лежат на земле, поломались или мешают проходу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После сбора урожая малины необходимо сразу обрезать старые ветки, которые плодоносили, по уровню земли. И здесь важно не оставлять пеньки, поскольку они превратятся в «отель для вредителей», подчеркнула Самойлова.

«И у обычной малины обрезаем эти ветки, и у ремонтантной, если вы выращиваете ее, как я, — как двухлетнюю культуру. Поскольку старые ветки постепенно отмирают, они тянут на себя все соки, и страдают молодые ветки, которые будут плодоносить в новом году. Поэтому мы сразу удаляем старые, перераспределяя питание только в молодые побеги для богатого урожая в следующем сезоне», — поделилась лайфхаком садовод.

Какие удобрения и когда вносить под кустарники и цветы

Светлана Самойлова добавила, что кустарники можно подкормить в середине — конце августа. Это делают комплексной минеральной солью с пометкой «осень». По словам садовода, эту соль необходимо вносить в жидком виде, растворив стакан гранул в литре горячей воды и взяв две столовые ложки на 8–10 литров.

«Заодно можно подкормить и все многолетники, которые уже отцвели. Это и пионы, и ранние сорта лилейников, и астильбы, и многие другие, в том числе те, которые цвели весной, — примулы, морозники, хосты. Не забывайте в августе после окончания цветения обрезать многолетники», — резюмировала специалист.

Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова в беседе с NEWS.ru пояснила, что ягодные культуры необходимо подкармливать примерно через две недели после сбора урожая, поскольку в это время будут закладываться почки на следующий год.

«Урожай сейчас формируется. Весной это уже бесполезно: что заложилось, то заложилось. Мы подкармливаем весной, чтобы развить заложенное. Но чтобы заложилось, надо подкармливать сейчас», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что в августе можно подкормить цветы, потому что в сентябре это делать будет уже поздно. Кроме того, необходимо обрезать соцветия.

«Соцветия, которые отцвели, надо обрезать, чтобы растение не образовало семена и не закончило свое цветение», — пояснила эксперт.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какие препараты использовать против тли, росы и слизней

Светлана Самойлова подчеркнула, что необходимо обращать внимание на состояние кустов смородины. Как правило, к августу на побегах растения поселяется тля. Ее присутствие выдают скрученные листья на концах побегов, пояснила эксперт. Поэтому сразу после сбора урожая необходимо опрыскивать растение препаратами от тли. Это делается два раза с интервалом 3–5 дней, рекомендует садовод.

«А также обработайте смородину и крыжовник от болезней. Сейчас мучнистая роса пойдет. Если сами ягоды крыжовника были поражены болезнью, то тем более», — посоветовала садовод.

Ольга Воронова рекомендует выбирать для обработки садовых культур от вредителей не химические препараты, а микробиологические. Нежелательно при этом использовать народные средства, поскольку они могут не помочь, считает она.

«Все-таки надежнее микробиологические с доказанным эффектом. Бороться надо — против слизней раскидывают препараты, обычно по периметру грядки. Слизни, особенно испанские, могут за один день съесть весь урожай. Особенно сейчас — погода с дождями, очень сыро, влажно», — подчеркнула специалист.

Читайте также:

Август ошибок не прощает: что нужно срочно обрезать на даче после сбора урожая

Летняя подкормка: органика или минералы — что лучше для вашего урожая

Сбор урожая, прищипка, посевы: план работ в огороде на август