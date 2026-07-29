Цветы то белые, то красные — световое шоу на клумбе: необычное растение для сада

Цветы то белые, то красные — световое шоу на клумбе: необычное растение для сада

Сальвия «горячие губы» — это уникальный сорт шалфея, который способен удивить даже опытных садоводов своей способностью менять окраску цветков в течение сезона.

Ее мелкие двугубые цветки, собранные в длинные колосовидные соцветия, в разгар лета становятся ярко-красными, в прохладную погоду — полностью белыми, а в промежуточные периоды радуют двухцветным сочетанием: белые лепестки с ярко-алыми кончиками, напоминающими накрашенные губы, за что сорт и получил свое название.

На одном кусте одновременно могут красоваться бутоны всех трех оттенков, создавая эффект светового шоу. Высота растения достигает 60–90 см, куст компактный, с приятно пахнущими серебристо-зелеными листьями, которые добавляют ему декоративности даже в отсутствие цветов. Цветение сальвии «горячие губы» начинается в июне и продолжается непрерывно до самых заморозков в октябре — ноябре.

Ранее был назван бордюрный цветок: посадите этот цветок вдоль дорожек — он вырастет в кустики всего 25 см.