Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 11:15

Королевы июля завалят сад цветами: какие кустарники цветут в жару

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда большинство весенних кустарников уже завершает цветение, эти растения только выходят на пик своей декоративности. Они не боятся летнего зноя, быстро наращивают объем и превращают сад в пышный цветущий уголок.

Особенно эффектно в июле смотрятся японские спиреи, ароматный чубушник и роза морщинистая — каждый из этих кустарников по-своему украшает участок и не требует сложного ухода.

Для посадки отлично подойдут: спирея японская Shirobana — компактный куст высотой около 70–90 см с необычными соцветиями белого, розового и малинового оттенков, цветущий с июля почти до сентября; спирея японская Little Princess — аккуратный шаровидный куст высотой до 60 см, который летом буквально покрывается нежно-розовыми цветками; чубушник — один из самых ароматных кустарников начала и середины лета, способный наполнить весь сад сладким жасминовым ароматом; роза морщинистая — неприхотливый морозостойкий кустарник, который цветет волнами практически все лето крупными душистыми цветками, а затем украшает сад яркими декоративными плодами.

Все эти растения предпочитают солнечные места, хорошо зимуют в большинстве регионов России и прекрасно сочетаются друг с другом, создавая объемные многоярусные композиции.

Проверено редакцией
Life Style
Россия
сад
растения
роза
уход
цветение
декор
посадки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии объявили экстренную тревогу после нового землетрясения
Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 Сентября
Полиция разыскивает хулигана, сбросившего бутылку из окна на девушку
Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов
Названа дата закрытого слушания по делу полковника ВСУ Дзяния
В Москву прибыла военная делегация из африканской страны
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси
Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана
Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком
Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей
Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии
Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус
Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?
Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе
Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран
Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды
Политик зачитал во время выступления в парламенте подсказку от ИИ
Путин и Алиев обсудили международную повестку
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.