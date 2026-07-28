Королевы июля завалят сад цветами: какие кустарники цветут в жару

Когда большинство весенних кустарников уже завершает цветение, эти растения только выходят на пик своей декоративности. Они не боятся летнего зноя, быстро наращивают объем и превращают сад в пышный цветущий уголок.

Особенно эффектно в июле смотрятся японские спиреи, ароматный чубушник и роза морщинистая — каждый из этих кустарников по-своему украшает участок и не требует сложного ухода.

Для посадки отлично подойдут: спирея японская Shirobana — компактный куст высотой около 70–90 см с необычными соцветиями белого, розового и малинового оттенков, цветущий с июля почти до сентября; спирея японская Little Princess — аккуратный шаровидный куст высотой до 60 см, который летом буквально покрывается нежно-розовыми цветками; чубушник — один из самых ароматных кустарников начала и середины лета, способный наполнить весь сад сладким жасминовым ароматом; роза морщинистая — неприхотливый морозостойкий кустарник, который цветет волнами практически все лето крупными душистыми цветками, а затем украшает сад яркими декоративными плодами.

Все эти растения предпочитают солнечные места, хорошо зимуют в большинстве регионов России и прекрасно сочетаются друг с другом, создавая объемные многоярусные композиции.