В МИД России назвали условие для восстановления связей с Японией Руденко: РФ готова к контактам с Японией при смене антироссийского курса Токио

Москва будет готова восстановить сотрудничество с Токио, когда Япония откажется от недружественной линии, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru. Дипломат обратил внимание, что, несмотря на практически полную «заморозку» политического диалога, инвесторы из этой страны сохраняют присутствие в энергетических проектах на Дальнем Востоке, в частности в «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Российская сторона готова к восстановлению полноценных торгово-экономических связей, но только после отказа Токио от недружественной линии в отношении нашей страны, подкрепленного конкретными практическими шагами, — сказал замминистра.

Ранее российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что Япония становится едва ли не самым главным проводником НАТО в Азии. По его словам, внешняя политика государства навязывает «однобокое и идеологизированное» видение взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как отметил дипломат, основной целью японских властей является сдерживание России, Китая и КНДР.