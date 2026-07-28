Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 11:10

В МИД России назвали условие для восстановления связей с Японией

Руденко: РФ готова к контактам с Японией при смене антироссийского курса Токио

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва будет готова восстановить сотрудничество с Токио, когда Япония откажется от недружественной линии, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru. Дипломат обратил внимание, что, несмотря на практически полную «заморозку» политического диалога, инвесторы из этой страны сохраняют присутствие в энергетических проектах на Дальнем Востоке, в частности в «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Российская сторона готова к восстановлению полноценных торгово-экономических связей, но только после отказа Токио от недружественной линии в отношении нашей страны, подкрепленного конкретными практическими шагами, — сказал замминистра.

Ранее российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что Япония становится едва ли не самым главным проводником НАТО в Азии. По его словам, внешняя политика государства навязывает «однобокое и идеологизированное» видение взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как отметил дипломат, основной целью японских властей является сдерживание России, Китая и КНДР.

Власть
Россия
Андрей Руденко
Япония
отношения
контакты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян попытался боем украсть вино из магазина
Появились кадры мощного землетрясения в Японии
В Японии объявили экстренную тревогу после нового землетрясения
Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 Сентября
Полиция разыскивает хулигана, сбросившего бутылку из окна на девушку
Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов
Названа дата закрытого слушания по делу полковника ВСУ Дзяния
В Москву прибыла военная делегация из африканской страны
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси
Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана
Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком
Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей
Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии
Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус
Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?
Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе
Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран
Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.