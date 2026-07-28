В МИД России предупредили Азию о смертельной опасности с Запада Руденко: призывы создать азиатский аналог НАТО не сулят региону ничего хорошего

Призывы из США и Европы создать азиатский аналог НАТО не сулят региону ничего хорошего, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru. По его словам, некоторые даже придумали название — «Организация Индо-Тихоокеанского договора». Дипломат напомнил о печальном историческом наследии Альянса в Югославии, Ираке и Ливии.

В последнее время из США и Европы все громче звучат призывы к созданию азиатского аналога Североатлантического альянса. Некоторые даже придумали название — «Организация Индо-Тихоокеанского договора». Это не сулит ничего хорошего для Азии — всем известно историческое наследие НАТО в Югославии, Ираке, Ливии. Теперь под нож пустили Украину, — отметил Руденко.

Ранее заместитель военного министра Штатов по политическим делам Элбридж Колби сообщал, что США на заседании министров обороны НАТО приступили к осмотру размещения своих военных сил в Европе. По его словам, инициатива направлена на то, чтобы Европа могла самостоятельно оборонять себя без ядерного оружия.