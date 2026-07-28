США приступили к обзору размещения своих сил в Европе Замминистра Колби: США приступили к обзору размещения сил в Европе

США приступили к обзору размещения своих военных сил в Европе, написал в своем аккаунте в соцсети X заместитель военного министра Штатов по политическим делам Элбридж Колби со ссылкой на слова главы ведомства Пита Хегсета на заседании министров обороны НАТО. Инициатива направлена на то, чтобы Европа могла самостоятельно оборонять себя без ядерного оружия.

Итогом этого пересмотра станет ускорение перехода НАТО к более сильному, справедливому и устойчивому альянсу, что позволит продолжить курс на позитивные преобразования, заданный президентом Трампом и его командой. Они побуждали союзников взять на себя ведущую роль в обеспечении привычных оборонительных возможностей Европы и создавали для этого необходимые условия, — заявил Колби.

По его словам, обзор обеспечит соответствие войск США в Европе положениям стратегий национальной безопасности на 2025 и 2026 годы. Чиновник также выразил радость в связи с совместной работой с командующим Европейским командованием ВС Штатов Алексусом Гринкевичем.

Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявила, что жители страны не чувствуют себя в безопасности после вступления в НАТО. По ее мнению, за вступление выступали в первую очередь местные СМИ.