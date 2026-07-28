«С помощью страха»: в Финляндии начали иначе смотреть на НАТО Туртиайнен заявил о страхе жителей Финляндии после вступления страны в НАТО

Жители Финляндии не чувствуют себя в безопасности после вступления в НАТО, заявил РИА Новости бывший депутат парламента страны и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен. По его словам, за вступление в Альянс активно выступали средства массовой информации. Он считает, что со временем отношение жителей страны к членству в НАТО изменилось.

Я был одним из тех семи депутатов, которые голосовали в парламенте против НАТО. Тогда СМИ смогли внушить большинству в Финляндии веру в НАТО. Думаю, сейчас ситуация довольно сильно поменялась в сторону против НАТО. Финнами десятилетиями управляли с помощью страха, они едва ли чувствуют себя в безопасности, — рассказал Туртиайнен.

Ранее власти Финляндии создали под Хельсинки сеть из 5,5 тыс. бомбоубежищ, оборудованных бассейнами, саунами, церквями и другими объектами. Система укрытий построена по принципу двойного назначения — объекты используются в обычное время, но могут быть переоборудованы для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций.