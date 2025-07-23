«Ангельские крылья» растут и в саду, и дома! Многолетник выдерживает -30 °C

Полиантовая роза «ангельские крылья» растет и в саду, и дома! Многолетник выдерживает -30 °C! Роза, известная как «ангельские крылья» (Angel wings), — идеальный выбор для начинающих садоводов и ценителей изысканной красоты. Этот удивительный сорт сочетает в себе обильное цветение (до 100 бутонов за сезон) и невероятную морозостойкость (до -30 °C без укрытия, до -40 °C с укрытием).

Особенности сорта:

Компактные кусты, усыпанные полумахровыми и махровыми цветами (80%) нежно-розовых и белых оттенков.

Крупные соцветия по 4–10 цветков диаметром 2–10 см.

Неприхотливость в уходе и устойчивость к болезням.

Возможность выращивания как в саду, так и в комнатных условиях.

Важные нюансы выращивания:

Стратификация обязательна — семена нужно выдерживать на влажной бумажной подложке при низких температурах. Освещение — молодым росткам необходимо не менее 10 часов света в сутки. Зимовка — в средней полосе требует традиционного укрытия.

Для максимально пышного цветения высаживайте розу на солнечных участках или в легкой полутени. «Ангельские крылья» особенно эффектно смотрятся в бордюрных посадках и рокариях, создавая атмосферу романтичного сказочного сада!

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