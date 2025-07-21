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21 июля 2025 в 11:00

Будет с вами круглый год! Неприхотливый многолетник украсит и сад, и дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Будет с вами круглый год! Неприхотливый многолетник украсит и сад, и дом! Цинерария гибридная — два сезона красоты! Этот уникальный цветок сочетает садовую и комнатную культуру! Летом украшает тенистые уголки сада, а зимой расцветает на подоконнике, когда другие растения отдыхают.

Почему садоводы в восторге:

  1. Рекордное цветение — один куст производит до 30 ярких «ромашек» диаметром 2–5 см одновременно.
  2. Неожиданное происхождение — дикие виды действительно растут на вулканических почвах Канарских островов (источник: Royal Botanic Gardens, Kew).
  3. Зимнее чудо — один из немногих представителей астровых, способных цвести в доме при +15 °C.

Секрет мобильности — растение прекрасно адаптируется: в саду — цветет с июня до заморозков, в горшке — продолжает цветение зимой, в контейнерах — легко менять дизайн участка.

Профессиональные ландшафтные дизайнеры ценят цинерарию за редкое сочетание: теневыносливость + насыщенная палитра + длительное цветение.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

многолетники
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дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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