Будет с вами круглый год! Неприхотливый многолетник украсит и сад, и дом

Будет с вами круглый год! Неприхотливый многолетник украсит и сад, и дом

Будет с вами круглый год! Неприхотливый многолетник украсит и сад, и дом! Цинерария гибридная — два сезона красоты! Этот уникальный цветок сочетает садовую и комнатную культуру! Летом украшает тенистые уголки сада, а зимой расцветает на подоконнике, когда другие растения отдыхают.

Почему садоводы в восторге:

Рекордное цветение — один куст производит до 30 ярких «ромашек» диаметром 2–5 см одновременно. Неожиданное происхождение — дикие виды действительно растут на вулканических почвах Канарских островов (источник: Royal Botanic Gardens, Kew). Зимнее чудо — один из немногих представителей астровых, способных цвести в доме при +15 °C.

Секрет мобильности — растение прекрасно адаптируется: в саду — цветет с июня до заморозков, в горшке — продолжает цветение зимой, в контейнерах — легко менять дизайн участка.

Профессиональные ландшафтные дизайнеры ценят цинерарию за редкое сочетание: теневыносливость + насыщенная палитра + длительное цветение.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.