Выдерживает –40 °C, цветет все лето! Бюджетный многолетник с шапками цветов! Самый дешевый и красивый кустарник для российских садов — цветет даже после суровой зимы! Обратите внимание на спирею японскую — идеальный кустарник для российского климата, который сочетает в себе потрясающую декоративность, морозостойкость и доступную цену.

Почему спирея — лучший выбор?

Цветет все лето — с июня до сентября покрывается розовыми или белыми шапками цветов.

Выдерживает морозы до –40°C — не требует укрытия на зиму.

Растет на любой почве — даже на бедных грунтах.

Дешево и доступно — саженцы можно купить от 200 рублей.

Как посадить и ухаживать?

Купите саженцы в питомнике или возьмите черенок у соседей (отлично приживается).

Высаживайте весной или осенью на солнце или в полутени.

Поливайте только в засуху — спирея засухоустойчива.

Обрезайте ранней весной для пышного цветения.

Спирея хороша в живой изгороди, бордюрах или как яркий акцент в саду. Посадите ее один раз — и она будет радовать вас десятки лет без лишних хлопот и затрат!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который превратит дачу в радугу из цветов. Красиво без усилий!