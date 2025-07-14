Выдерживает –40 °C, цветет все лето! Бюджетный многолетник с шапками цветов! Самый дешевый и красивый кустарник для российских садов — цветет даже после суровой зимы! Обратите внимание на спирею японскую — идеальный кустарник для российского климата, который сочетает в себе потрясающую декоративность, морозостойкость и доступную цену.
Почему спирея — лучший выбор?
- Цветет все лето — с июня до сентября покрывается розовыми или белыми шапками цветов.
- Выдерживает морозы до –40°C — не требует укрытия на зиму.
- Растет на любой почве — даже на бедных грунтах.
- Дешево и доступно — саженцы можно купить от 200 рублей.
Как посадить и ухаживать?
- Купите саженцы в питомнике или возьмите черенок у соседей (отлично приживается).
- Высаживайте весной или осенью на солнце или в полутени.
- Поливайте только в засуху — спирея засухоустойчива.
- Обрезайте ранней весной для пышного цветения.
Спирея хороша в живой изгороди, бордюрах или как яркий акцент в саду. Посадите ее один раз — и она будет радовать вас десятки лет без лишних хлопот и затрат!
Ранее мы рассказывали про многолетник, который превратит дачу в радугу из цветов. Красиво без усилий!