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14 июля 2025 в 13:30

Выдерживает –40°C, цветет все лето! Бюджетный многолетник с шапками цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выдерживает –40 °C, цветет все лето! Бюджетный многолетник с шапками цветов! Самый дешевый и красивый кустарник для российских садов — цветет даже после суровой зимы! Обратите внимание на спирею японскую — идеальный кустарник для российского климата, который сочетает в себе потрясающую декоративность, морозостойкость и доступную цену.

Почему спирея — лучший выбор?

  • Цветет все лето — с июня до сентября покрывается розовыми или белыми шапками цветов.
  • Выдерживает морозы до –40°C — не требует укрытия на зиму.
  • Растет на любой почве — даже на бедных грунтах.
  • Дешево и доступно — саженцы можно купить от 200 рублей.

Как посадить и ухаживать?

  • Купите саженцы в питомнике или возьмите черенок у соседей (отлично приживается).
  • Высаживайте весной или осенью на солнце или в полутени.
  • Поливайте только в засуху — спирея засухоустойчива.
  • Обрезайте ранней весной для пышного цветения.

Спирея хороша в живой изгороди, бордюрах или как яркий акцент в саду. Посадите ее один раз — и она будет радовать вас десятки лет без лишних хлопот и затрат!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который превратит дачу в радугу из цветов. Красиво без усилий!

дача
сад
цветы
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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