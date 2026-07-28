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28 июля 2026 в 11:50

В Москву прибыла военная делегация из африканской страны

Делегация Вооруженных сил ЮАР приехала в Москву на переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Военная делегация ЮАР во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата прибыла в Москву, сообщили в Минобороны. Как рассказали в ведомстве, стороны обсудят сотрудничество по линии сухопутных войск, передает ТАСС.

Военная делегация Вооруженных сил Южно-Африканской Республики (ЮАР) во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества, — заявили в ведомстве.

Визит начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В мероприятии участвовал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по миротворческой деятельности генерал-полковник Александр Матовников.

Ранее заместитель министра обороны России Василий Осьмаков заявил об активной работе над подписанием многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами. Он напомнил, что в первом полугодии ВС России провели пять совместных учений с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом. Кроме того, 13 июля завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» в Желтом море, добавил Осьмаков.

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