Ганчев рассказал, кто и как охотится на чиновников Харьковской области

Ганчев рассказал, кто и как охотится на чиновников Харьковской области Ганчев: украинские спецслужбы пытаются устраивать теракты против харьковской ВГА

Сотрудники харьковской военно-гражданской администрации постоянно находятся под прицелом украинских спецслужб, пытающихся организовать теракты против них, но все попытки успешно пресекаются ФСБ России, заявил глава ВГА Виталий Ганчев. По его словам, силовики работают на опережение, и благодаря их профессионализму ни один замысел противника не достиг цели, передает ТАСС.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения подобных террористических актов на территории России и в отношении сотрудников нашей администрации в частности. Благодаря оперативности и слаженной работе Федеральной службы безопасности Российской Федерации цели наших врагов не реализовываются, — отметил Ганчев.

Ранее сообщалось, что правоохранители предотвратили в Белгороде теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Как сообщили в ФСБ, был задержан 63-летний агент СБУ, который прошел подготовку в Киеве, где его обучили организации тайников, наблюдению и обращению со взрывчаткой.