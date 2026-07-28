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28 июля 2026 в 12:15

Верховный суд отстоял права дочерей умершего героя СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Верховный суд РФ поддержал дочерей погибшего военнослужащего, лишившихся законной единовременной выплаты из-за недобросовестных действий родственницы, рассказала пресс-служба органа в Telegram-канале. Дочери указали в иске, что их отец на протяжении 10 лет не общался с сестрой, но та получила 5 млн рублей после его гибели на фронте, воспользовавшись ошибкой в документах.

После гибели отца именно они (заявительницы. — NEWS.ru) занимались поиском тела, опознанием, решением вопроса захоронения в Курской области, оплатой ритуальных услуг. Тетя в этот же период собирала документы для получения выплаты, — указали в суде.

Три судебные инстанции ошибочно встали на сторону ответчицы и отказали сиротам в удовлетворении их требований. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и указала на прямое несоблюдение принципа справедливости при определении права на спорную выплату.

Ранее участник СВО добился назначения ему выплат при содействии уполномоченного по правам человека в России и Министерства обороны. Омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что уроженец Алтайского края получил тяжелое ранение на передовой и был признан негодным к дальнейшей службе. Однако выплату ему задержали из-за бюрократических проволочек.

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