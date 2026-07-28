В Японии не нашли сбоев в работе АЭС после землетрясения

В Японии не нашли сбоев в работе АЭС после землетрясения АЭС в Японии работают в штатном режиме после землетрясения магнитудой 7,1

Атомные электростанции «Генкай» и «Сендай» на японском острове Кюсю работают в штатном режиме после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник в районе префектуры Кумамото, сообщил оператор Kyushu Electric Power Company. Первый и второй энергоблоки АЭС «Сендай» и четвертый блок АЭС «Генкай» продолжают функционировать без сбоев, третий блок «Генкая» находится на плановом техобслуживании.

Ранее сообщалось, что подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени (10:27 мск) на глубине около 10 километров. Власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

До этого сообщалось, что власти объявили экстренное предупреждение о возможных повторных мощных толчках. Жителям острова рекомендовано принять меры безопасности.

Также сообщалось, что в интернете распространились видеозаписи землетрясения. После подземных колебаний власти объявили предупреждение о возможном цунами. На кадрах можно заметить, как люди в панике бросаются на пол в одном из местных магазинов. Мощность толчков можно оценить по колебаниям витрин с товарами.