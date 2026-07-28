В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна Песков: Пашинян в разговоре с Путиным не называл сроков референдума в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не называл точных сроков проведения референдума по выходу страны из ЕАЭС и вступлению в Евросоюз, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, было особенно отмечено, что референдум нужно провести в ближайшем будущем, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Нет, точных сроков названо не было. Но, тем не менее, была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно, — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что Пашинян и Путин провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних экономических отношений. В ходе диалога Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат нормам ЕАЭС.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян. По его словам, Европейский союз абсолютно не интересует будущее простых людей.