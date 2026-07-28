Евросоюз добивается от кабинета министров премьера Армении Никола Пашиняна сократить присутствие российского бизнеса в стратегически важных отраслях, сообщила Служба внешней разведки РФ на сайте. Также Брюссель требует разрыва гуманитарных связей с Москвой и подавления несогласных оппонентов.

В частности, от правительства Н. Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов, — уточнили в СВР.

По информации Службы внешней разведки, Евросоюз продолжает убеждать Армению в безоговорочной поддержке. При этом паузы в оказании конкретной помощи в ЕС намерены объяснять тем, что все зависит от «достижений» Еревана.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что многие европейские страны подавали сигналы руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении. В Службе внешней разведки РФ подчеркнули, что европейские государства не намерены пускать армянскую продукцию в ущерб собственным производителям.