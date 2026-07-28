На Чукотке нашли пропавших на лодке людей На Чукотке спасли четверых человек, пропавших на лодке 25 июля

На Чукотке найдены живыми четверо человек, пропавших на моторной лодке на озере, сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона. Поиски велись с 25 июля, когда группа из двух мужчин и двух женщин выехала из села Усть-Белая в Анадырь с остановкой в селе Краснено, но перестала выходить на связь.

Сегодня, 28 июля, в 19.50 (10.50 мск) лодка с пропавшими гражданами обнаружена в районе Американской косы (Американка) — в 85 километрах от Анадыря, — следует из сообщения.

Как выяснилось, у судна вышел из строя основной двигатель, люди вынужденно разбили лагерь в ожидании помощи. Спутникового телефона и других средств связи у них не было.

Вертолет Ми-8 доставил в аэропорт Анадыря троих спасенных — двух женщин и одного мужчину, в медицинской помощи они не нуждаются. Владелец лодки остался на месте для ремонта двигателя и планирует вернуться самостоятельно.

Ранее в Красноярске были обнаружены останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат девушке.