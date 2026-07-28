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28 июля 2026 в 13:32

На Чукотке нашли пропавших на лодке людей

На Чукотке спасли четверых человек, пропавших на лодке 25 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На Чукотке найдены живыми четверо человек, пропавших на моторной лодке на озере, сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона. Поиски велись с 25 июля, когда группа из двух мужчин и двух женщин выехала из села Усть-Белая в Анадырь с остановкой в селе Краснено, но перестала выходить на связь.

Сегодня, 28 июля, в 19.50 (10.50 мск) лодка с пропавшими гражданами обнаружена в районе Американской косы (Американка) — в 85 километрах от Анадыря, — следует из сообщения.

Как выяснилось, у судна вышел из строя основной двигатель, люди вынужденно разбили лагерь в ожидании помощи. Спутникового телефона и других средств связи у них не было.

Вертолет Ми-8 доставил в аэропорт Анадыря троих спасенных — двух женщин и одного мужчину, в медицинской помощи они не нуждаются. Владелец лодки остался на месте для ремонта двигателя и планирует вернуться самостоятельно.

Ранее в Красноярске были обнаружены останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат девушке.

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