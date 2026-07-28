На Чукотке нашли пропавших на лодке людей

На Чукотке найдены живыми четверо человек, пропавших на моторной лодке на озере, сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона. Поиски велись с 25 июля, когда группа из двух мужчин и двух женщин выехала из села Усть-Белая в Анадырь с остановкой в селе Краснено, но перестала выходить на связь.
Сегодня, 28 июля, в 19.50 (10.50 мск) лодка с пропавшими гражданами обнаружена в районе Американской косы (Американка) — в 85 километрах от Анадыря, — следует из сообщения.
Как выяснилось, у судна вышел из строя основной двигатель, люди вынужденно разбили лагерь в ожидании помощи. Спутникового телефона и других средств связи у них не было.
Вертолет Ми-8 доставил в аэропорт Анадыря троих спасенных — двух женщин и одного мужчину, в медицинской помощи они не нуждаются. Владелец лодки остался на месте для ремонта двигателя и планирует вернуться самостоятельно.
Ранее в Красноярске были обнаружены останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат девушке.