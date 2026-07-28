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28 июля 2026 в 14:15

Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области

Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до девяти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число пострадавших при атаке беспилотника на предприятие в селе Белянка Белгородской области увеличилось до девяти, также обнаружен погибший мужчина, сообщил в МАКСе оперштаб региона. Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ.

Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. <…> Количество раненых возросло до девяти человек. В Шебекинскую ЦРБ госпитализирована женщина с осколочными ранениями рук и ног, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВСУ по трем районам Брянской области пострадали три человека. Женщина была ранена при атаке БПЛА на предприятие в Стародубском районе. Двое мужчин пострадали от удара дронов в Климовском и Унечском районах.

До этого врио губернатора региона 27 июля сообщил, что в Брянской области в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. В селе Старый Ропск Климовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль, ранив местного жителя, которому оказали помощь. Еще один удар пришелся по территории тракторного стана около села Понуровка Стародубского района, где также пострадал местный житель.

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