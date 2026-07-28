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28 июля 2026 в 14:11

Мирный житель погиб при ударе БПЛА по авто в российском регионе

Один человек погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один человек погиб в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в хуторе Ромашовка Валуйского округа, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Еще один мирный житель получил ранения.

От полученных травм мужчина скончался на месте. <…> Еще одного мужчину со множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно, — говорится в сообщении.

До этого два мирных жителя Белгородской области погибли из-за атак ВСУ. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте. Еще одна женщина получила осколочные ранения шеи, рук и ног. Ее в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ.

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.

Также сообщалось, что в Ростовской области был введен режим ЧС. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что атаке ВСУ подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

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Белгородская область
атаки ВСУ
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