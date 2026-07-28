Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 12:06

СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус на Белгородчине

СК возбудил дело о терроризме после атаки ВСУ на автобус на Белгородчине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, которые приводятся в МАКС-канале СК, все лица, причастные к злодеянию, понесут суровое наказание.

Сегодня на 26-м километре автодороги Шебекино — Белгород Белгородской области украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу. По предварительным данным, пострадали не менее 19 человек, — заявила Петренко.

Она отметила, что на месте происшествия уже работают специалисты. Они собирают доказательства и устанавливают модель беспилотника, которую использовали ВСУ. Представитель Следкома добавила, что украинская армия совершает подобные атаки системно и с демонстративной жестокостью.

Об ударе на автобус сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, большая часть пострадавших получили травмы среднего уха. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Регионы
Белгородская область
автобусы
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог предупредил об опасности аромасвечей
Пропавших людей на лодке на Чукотке нашли
«Чертово безумие»: основатель Pink Floyd осудил курс Европы
Диетолог рассказал о ягоде, замедляющей старение организма
В посольстве раскрыли, сколько россиян пострадали от землетрясения на Косю
Раскрыто, как Германия готовится к торговой войне с Китаем
В Москве продлили домашний арест сбившему актрису Добромилову мотоциклисту
Автор советских хитов раскрыл правду о завершении концертной деятельности
Россиянам назвали главный признак вирусного гепатита
«Доктор мозг» оказался растлителем: детского психолога осудили за насилие над особенными детьми
Дерматолог ответила, какую одежду лучше выбирать летом
«Становится своим»: эксперт раскрыл пошаговую схему вербовки детей в Сети
«Киев перешел все границы»: в ЕС ожидают ответ Ирана на атаку Украины
Пенсионерка получит 266 тыс. рублей после падения на наледи
«Никогда не юлили»: Лукашенко разъяснил отношения между Белоруссией и США
Появились кадры столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Менее половины пользователей смогли отличить голос ИИ от реального
СК взял на контроль дело по атаке ВСУ на автобус в ДНР
Военэксперт ответил, как снизить число атак ВСУ на мирные объекты России
Картельный сговор АЗС? ФАС нашла причину роста цен на топливо в России
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.