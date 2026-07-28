СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус на Белгородчине

СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус на Белгородчине СК возбудил дело о терроризме после атаки ВСУ на автобус на Белгородчине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, которые приводятся в МАКС-канале СК, все лица, причастные к злодеянию, понесут суровое наказание.

Сегодня на 26-м километре автодороги Шебекино — Белгород Белгородской области украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу. По предварительным данным, пострадали не менее 19 человек, — заявила Петренко.

Она отметила, что на месте происшествия уже работают специалисты. Они собирают доказательства и устанавливают модель беспилотника, которую использовали ВСУ. Представитель Следкома добавила, что украинская армия совершает подобные атаки системно и с демонстративной жестокостью.

Об ударе на автобус сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, большая часть пострадавших получили травмы среднего уха. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.