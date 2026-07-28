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28 июля 2026 в 09:58

Шесть пострадавших при атаке ВСУ в Шебекино остаются в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Шесть пострадавших от удара дрона по рейсовому автобусу в Шебекино находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале на платформе МАКС. Всего ранения получили 19 человек.

По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода. Уверен, наши медики окажут всю необходимую помощь. Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения, — написал Шуваев.

Ранее врио губернатора писал, что Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в Шебекино. По предварительной информации, обошлось без жертв.

До этого два мирных жителя Белгородской области погибли из-за атак ВСУ. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте.

Кроме того, украинские БПЛА атаковали Воронежскую область. В нескольких сельских поселениях пригородного района ввели режим чрезвычайной опасности. Местные власти оперативно приняли меры для восстановления поврежденного и уничтоженного имущества.

Регионы
Белгородская область
Александр Шуваев
Шебекино
атаки ВСУ
пострадавшие
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