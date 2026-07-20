Зверский удар ВСУ по автобусу в Шебекино: что известно, сколько жертв

Зверский удар ВСУ по автобусу в Шебекино: что известно, сколько жертв

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Шебекино, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Что известно о зверской атаке, как это произошло, сколько жертв?

Что известно о зверском ударе ВСУ по автобусу в Шебекино

«Сегодня в городе Шебекино [украинский] беспилотник <...> целенаправленно и цинично ударил по пассажирскому автобусу», — заявил Шуваев.

По его словам, предварительно, погибли пять человек, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются. Глава региона назвал атаку «бесчеловечной и подлой».

«Это очередная трагедия как для родных и близких, так и для всех жителей области. Примите мои искренние соболезнования», — сообщил врио губернатора Белгородской области.

Ранения, добавил Шуваев, получили 23 мирных жителя, в том числе подросток. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии.

В Сети распространяются кадры с пассажирским автобусом, который, предположительно, был атакован: у транспортного средства большая дыра в крыше, салон получил заметные повреждения.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как еще ВСУ атаковали Белгородскую область 20 июля

Оперштаб Белгородской области сообщил, что в Шебекинском округе в селе Красная Поляна FPV-дрон атаковал автомобиль, один человек получил осколочные ранения рук и ног.

В Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю — повреждена кабина. Кроме того, посечены окна социального объекта и одной квартиры в МКД. При детонации второго FPV-дрона повреждена входная группа административного здания.

В селе Беломестном Белгородского округа беспилотник ударил по коммерческому объекту. Один человек получил рваную рану надключичных областей. От детонации загорелись грузовой автомобиль и оборудование.

В Белгородском округе в селе Никольском от атак дронов повреждены остекление, фасад здания предприятия, два грузовых и два легковых автомобиля. В селе Бессоновка беспилотник атаковал коммерческий объект — поврежден фасад. В селе Стрелецком вследствие детонации БПЛА получил повреждения легковой автомобиль. В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по территории предприятия — посечены крыша здания и грузовая машина. В селе Драгунском при атаке беспилотника разбиты стекла и посечен кузов автомобиля.

В Белгороде вследствие падения фрагментов сбитого беспилотника поврежден автомобиль. В Ракитянском округе в селе Центральном в результате атаки FPV-дрона загорелись два грузовых автомобиля. В городе Грайвороне от взрыва дрона поврежден фасад социального объекта. В селе Дорогощь Грайворонского округа при атаке дрона загорелась крыша частного дома — возгорание потушено. В поселке Красная Яруга вследствие удара FPV-дрона пробита кровля частного дома.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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