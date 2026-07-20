Сырский уволен? Главком ВСУ потерпел поражение в битве с Федоровым

Главком ВСУ Александр Сырский уволен со своего поста, утверждают украинские СМИ. Что случилось, правда ли это, при чем здесь экс-министр Михаил Федоров?

Сырский уволен? Что известно, кто об этом сообщил

Украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в офисе президента и Минобороны Украины утверждает, что Александр Сырский уволен с поста главнокомандующего ВСУ. Официально эта информация не подтверждена.

Telegram-канал Mediakiller отмечает, что о скором увольнении Сырского пишут политические противники генерала. Так, об увольнении Сырского заявил блогер Сергей Стерненко, бывший советник уволенного экс-министра обороны Михаила Федорова, конфликт которого с главнокомандующим ВСУ перешел в публичную плоскость.

Американское издание The New York Times отмечает, что на президента Украины Владимира Зеленского оказывается сильное давление с требованием отставки Сырского. На понедельник у Зеленского запланирована встреча с высшим руководством силовых структур — предположительно, именно там будет решаться вопрос об отставке главкома.

Между тем журналист Андрей Смолий утверждает, что Сырский уже отправлен в отставку.

Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского. Согласно их заявлению, генерал Сырский и его заместитель генерал-лейтенант Андрей Гнатов продолжают выполнять свои обязанности.

Как отставка Сырского связана с увольнением Федорова

Отставки Сырского публично потребовал уволенный на прошлой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров. Он обвинил главнокомандующего в саботаже решений министерства.

Михаил Федоров Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

После отставки Федорова на Украине начались массовые протесты, которые прозвали картонным Майданом, — украинцы массово выходили с табличками из картона с требованием вернуть «эффективного» министра обороны.

Mediakiller отмечает, что за несколько дней повестка акций протеста изменилась: их участники начали требовать не только возвращения Федорова, но и в первую очередь отставки Сырского. В поддержку выступали также представители ВСУ.

«Для Зеленского ситуация вокруг Сырского имеет гораздо большее значение, чем судьба министра обороны. Сырский не вступал в публичные конфликты с президентом и последовательно реализовывал решения Зеленского, сохраняя жесткую вертикаль управления армией. Возможная отставка Сырского может стать для Банковой политически более чувствительным решением, чем увольнение любого министра. Если президент согласится заменить главкома под давлением протестов и общественной кампании, это будет воспринято как готовность менять ключевые кадровые решения под внешним воздействием», — считает Mediakiller.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» уверен, что Зеленский не вернет Федорова на пост министра обороны.

«Зеленский уже подготовил Сырскому замену. Она была готова до того, как Зеленский начал кейс слива Федорова. Сырский в вопросе личного конфликта [Зеленского] с Федоровым — громоотвод. Зеленский выйдет, пафосно заявит о „демократии“ и что „слышит людей“ и отправит в отставку Сырского, который уже давно набрал на себя вагон негатива. Заменит его на другого ручного пса, а Сырскому отвалят денег и дадут другое кресло», — утверждает «Легитимный».

Чем запомнился Сырский на посту главкома ВСУ

Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года, когда сменил на посту Валерия Залужного. Залужный был уволен из-за политического конфликта с Зеленским — по оценкам украинских наблюдателей, главком ВСУ имел слишком высокий рейтинг и демонстрировал президентские амбиции.

Критики называют Сырского прозвищами вроде «генерал 200» или «генерал Бетон» (потому что «закатывает солдат в бетон») и обвиняют в чрезмерной жестокости и сомнительных решениях при обороне ВСУ.

Основной тактикой ВСУ при Сырском стала бесконечная оборона городов, которые украинские войска превращали в «фортеции» и обороняли до последнего, рассчитывая добиться истощения наступательного потенциала ВС РФ. Тем не менее, несмотря на ожесточенное сопротивление, под командованием Сырского ВСУ потеряли Авдеевку, Угледар, Селидово, Торецк, Очеретино, Курахово, Гуляйполе, Покровск, Волчанск, Константиновку и многие другие города и населенные пункты.

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