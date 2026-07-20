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20 июля 2026 в 14:03

Как прошли похороны режиссера КВН Светланы Масляковой: что известно, детали

Светлана Маслякова Светлана Маслякова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
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В Москве похоронили режиссера телевизионной программы КВН Светлану Маслякову, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно, каковы детали, как прошли похороны?

Как прошли похороны Светланы Масляковой

Похороны Светланы Масляковой — вдовы многолетнего руководителя КВН Александра Маслякова — прошли на Троекуровском кладбище, пишет ТАСС со ссылкой на родственников умершей.

«По решению родственников прощание прошло в закрытом формате. Только для близких. Оно состоялось сегодня на Троекуровском кладбище. Похоронили Светлану Анатольевну там же, на Троекуровском», — сказала собеседница агентства.

Маслякова ушла из жизни 17 июля, ей было 78 лет. Telegram-канал SHOT заявил, что ее сын Александр Масляков — младший обозначил в качестве причины смерти продолжительную болезнь.

Пресс-служба Международного союза КВН, комментируя смерть Светланы Масляковой, отметила, что «ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН».

«Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда», — говорится в сообщении.

Чем запомнилась Светлана Маслякова

Родилась Светлана Маслякова 11 октября 1947 года в Москве. Училась во Всесоюзном юридическом институте, также окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР.

Светлана Маслякова более полувека была супругой Александра Маслякова. По окончании школы в 1966-м она пришла на Центральное телевидение ассистентом режиссера, а в 1971-м вышла за Маслякова. Впоследствии Светлана Маслякова работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба.

Многолетний ведущий КВН заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер в 2024 году. Ему было 82 года. За несколько месяцев до смерти телеведущего права на Телевизионное творческое объединение АМиК («Александр Масляков и компания»), являющееся официальным производителем игр КВН, были переданы его сыну Александру.

Светлана Маслякова тогда объяснила передачу АМиК сыну тем, что «им достаточно» и «пусть работает он». До передачи прав Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5% в АМиК принадлежали его отцу, оставшиеся 24,5% — его матери.

Телеведущий Александр Масляков неоднократно говорил, что семья была главным в его жизни. В одном из интервью он назвал своей «формулой счастья» четыре составляющих, три из которых были напрямую связаны со Светланой Масляковой: их свадьба, рождение сына, его женитьба и появление на свет внучки Таисии.

Александр Масляков — младший родился в 1980 году. Он окончил МГИМО, стал ведущим программы «Планета КВН» и Премьер-лиги КВН. В 2021 году внучка Александра и Светланы Масляковых Таисия дебютировала в качестве ведущей детского КВН.

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