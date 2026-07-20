Стало известно, где похоронили жену Александра Маслякова

Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, вдову Александра Маслякова — старшего проводили в последний путь рядом с могилой ее матери.

Маслякова умерла на 79-м году жизни. Ее сын, Александр Масляков, сообщил, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. В 1966 году начала работать ассистентом режиссера программы «Клуб веселых и находчивых» в молодежной редакции Центрального телевидения. С 1993 года занималась развитием КВН, участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу.

В 1971 году вышла замуж за телеведущего Александра Маслякова, в браке у них родился сын Александр. Александр Масляков — старший, умерший в 2024 году, похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Юморист, телеведущий и актер Сергей Писаренко заявил, что Маслякова обладала невероятной харизмой. По его словам, все участники телевизионных юмористических игр КВН всегда почитали режиссера.