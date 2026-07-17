«Все почитали»: юморист Писаренко о смерти режиссера КВН Масляковой

Ушедшая из жизни вдова телеведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова обладала невероятной харизмой, заявил NEWS.ru юморист, телеведущий, актер Сергей Писаренко. По его словам, режиссер юмористической программы КВН славилась своей честностью.

У нас вся команда сейчас в сборе на репетиции. Ребята очень поражены [новостью о смерти Масляковой]. После Александра Васильевича это было второе лицо, которое влияло на наши выступления, определяло политику и наше волнение. На съемках этого человека было слышно везде за кулисами. Мы все ее знали и абсолютно почитали. Все очень волновались перед показами Светлане Анатольевне. Она была настоящей русской женщиной, которая обладала невероятным характером и харизмой. Она была правдорубом. Во всяком случае, мы видели ее такой, — сказал Писаренко.

Он подчеркнул, что семья Масляковых была поистине уникальной. По словам юмориста, Александр и Светлана были удивительными личностями. Телеведущий отметил, что следует отдать дань уважения этим людям за их неоценимый вклад и талант.

Ранее сообщалось, что Маслякова умерла на 79-м году жизни. С 1993 года она занималась развитием КВН и участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу.