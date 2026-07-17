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17 июля 2026 в 16:28

«Все почитали»: юморист Писаренко о смерти режиссера КВН Масляковой

Юморист Писаренко: Светлана Маслякова обладала невероятной харизмой

Сергей Писаренко Сергей Писаренко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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Ушедшая из жизни вдова телеведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова обладала невероятной харизмой, заявил NEWS.ru юморист, телеведущий, актер Сергей Писаренко. По его словам, режиссер юмористической программы КВН славилась своей честностью.

У нас вся команда сейчас в сборе на репетиции. Ребята очень поражены [новостью о смерти Масляковой]. После Александра Васильевича это было второе лицо, которое влияло на наши выступления, определяло политику и наше волнение. На съемках этого человека было слышно везде за кулисами. Мы все ее знали и абсолютно почитали. Все очень волновались перед показами Светлане Анатольевне. Она была настоящей русской женщиной, которая обладала невероятным характером и харизмой. Она была правдорубом. Во всяком случае, мы видели ее такой, — сказал Писаренко.

Он подчеркнул, что семья Масляковых была поистине уникальной. По словам юмориста, Александр и Светлана были удивительными личностями. Телеведущий отметил, что следует отдать дань уважения этим людям за их неоценимый вклад и талант.

Ранее сообщалось, что Маслякова умерла на 79-м году жизни. С 1993 года она занималась развитием КВН и участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу.

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