Умерла вдова Александра Маслякова

Режиссер программы КВН и вдова телеведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова ушла из жизни, сообщили в пресс-службе международного клуба. Ей было 78 лет. Причины смерти Масляковой не уточняются.

Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений. Мы будем помнить ее всегда, — сказано в сообщении.

Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. В 1966 году начала работать ассистентом режиссера программы «Клуб веселых и находчивых» в молодежной редакции Центрального телевидения. С 1993 года занималась развитием КВН и участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу. В 1971 году Светлана вышла замуж за Маслякова, в браке у них родился сын Александр.

Ранее появилась информация, что причиной смерти вдовы народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева Элеоноры стал гепатит C. Диагноз подтвердил представитель семьи. Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что вдова телеведущего умерла 12 июля на 75-м году жизни в больнице. По ее словам, 19 мая женщина перенесла инсульт и после этого не смогла восстановиться.