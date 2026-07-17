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17 июля 2026 в 20:19

Ее имя стало символом КВН: фото ушедшей из жизни вдовы Маслякова

Светлана Маслякова Светлана Маслякова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
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На 79-м году жизни умерла режиссер КВН и вдова ведущего Александра Маслякова Светлана. Участники КВН вспоминают о ней как о «сером кардинале» Клуба веселых и находчивых. Она определяла формат игры, отбирала команды, утверждала шутки.

«Светлана — строгая, умная. Это полезные качества и для телевидения, и для жизни. Саша всегда прислушивался к мнению жены, она многое решала. И в КВН, и в семье была главной», — отметила в беседе с NEWS.ru диктор ТВ Анна Шатилова.

Масляковы познакомились благодаря КВН еще в 1960-х. Александр был ведущим программы, юная тогда Светлана — помощником режиссера. Позже она выросла до режиссерского статуса.

«Мы всегда очень волновались перед показами Светлане Анатольевне. Она была настоящей русской женщиной, правдорубом, во всяком случае мы такой ее видели. Мы все в равной степени благодарны Александру Васильевичу за нашу судьбу, и мы ни капли не отделяем Светлану Анатольевну от него. Это великие люди, великие таланты», — выразил мнение в беседе с NEWS.ru участник КВН Сергей Писаренко.

В последний раз Светлана Маслякова появилась на публике на открытии памятника мужу на Новодевичьем кладбище. Она передвигалась в кресле с помощью друзей.

Яркие кадры из жизни Светланы и Александра Масляковых — в галерее NEWS.ru.

Александр и Светлана Масляковы, 2004 год
Александр и Светлана Масляковы, 2004 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Александр и Светлана Масляковы, 2004 год
Александр и Светлана Масляковы, 2004 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Александр и Светлана Масляковы
Александр и Светлана Масляковы
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой (слева) и телеведущий Александр Масляков — младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций, 2012 год
Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой (слева) и телеведущий Александр Масляков — младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций, 2012 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сын Александра Маслякова телеведущий Александр Масляков — младший и вдова Светлана на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым, 2024 год
Сын Александра Маслякова телеведущий Александр Масляков — младший и вдова Светлана на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым, 2024 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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