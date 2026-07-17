Ее имя стало символом КВН: фото ушедшей из жизни вдовы Маслякова

Ее имя стало символом КВН: фото ушедшей из жизни вдовы Маслякова

На 79-м году жизни умерла режиссер КВН и вдова ведущего Александра Маслякова Светлана. Участники КВН вспоминают о ней как о «сером кардинале» Клуба веселых и находчивых. Она определяла формат игры, отбирала команды, утверждала шутки.

«Светлана — строгая, умная. Это полезные качества и для телевидения, и для жизни. Саша всегда прислушивался к мнению жены, она многое решала. И в КВН, и в семье была главной», — отметила в беседе с NEWS.ru диктор ТВ Анна Шатилова.

Масляковы познакомились благодаря КВН еще в 1960-х. Александр был ведущим программы, юная тогда Светлана — помощником режиссера. Позже она выросла до режиссерского статуса.

«Мы всегда очень волновались перед показами Светлане Анатольевне. Она была настоящей русской женщиной, правдорубом, во всяком случае мы такой ее видели. Мы все в равной степени благодарны Александру Васильевичу за нашу судьбу, и мы ни капли не отделяем Светлану Анатольевну от него. Это великие люди, великие таланты», — выразил мнение в беседе с NEWS.ru участник КВН Сергей Писаренко.

В последний раз Светлана Маслякова появилась на публике на открытии памятника мужу на Новодевичьем кладбище. Она передвигалась в кресле с помощью друзей.

Яркие кадры из жизни Светланы и Александра Масляковых — в галерее NEWS.ru.